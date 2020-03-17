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Факты / Украина / Общество

В Киев ежедневно будут доставлять 4 тыс. тестов на Covid-19

Каждый день в больницы Киева будут доставлять по 4-5 тыс. тестов для диагностики коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, сейчас пройти тестирование на наличие инфекции можно в нескольких столичных больницах.

— Это больницы №4 и №9. Это Александровская клиническая больница. Детские больницы №1 и №2, инфекционная детская больница, а также перинатальный центр на Оболони. Тестов на сегодня достаточно.

Мы ожидаем со дня на день уже регулярные поступления. Это 4-5 тысяч в день для того, кому по медицинским показаниям потребуется пройти тест, — заявил Поворозник

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Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали мифом защиту медицинских масок от коронавируса.

Маски защищают только окружающих от распространения инфекции больными.

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