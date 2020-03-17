В Украине подтвердили еще 7 случаев заражения Covid-19

По состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на Covid-19:

Черновицкая (10);

Житомирская (1);

Киевская (1) области и. Киев (2).

Из выявленных 17 марта:

Киевская обл. (1) — 44-летний мужчина, был заграницей;

Черновицкая (6) — 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

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Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.