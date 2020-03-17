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Факты / Украина / Политика

От Тимошенко до Королевской: нардепы на заседании в масках и резиновых перчатках

На заседание Верховной Рады 17 марта некоторые народные депутаты Украины пришли в масках и респираторах, чтобы защититься от коронавируса.

Стильной черной маской запаслась Юлия Тимошенко. Моду на цветные маски в условиях пандемии ввели известные мировые бренды.

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В свою очередь Наталья Королевская пришла в парламент не только в маске, но и в перчатках. Превентивные методы защиты здорово мешали ей во время выступления в Раде.

Также в маске появилась нардеп ЕС Ирина Геращенко.

От Тимошенко до Королевской: нардепы на заседании в масках и резиновых перчатках / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

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