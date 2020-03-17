На заседание Верховной Рады 17 марта некоторые народные депутаты Украины пришли в масках и респираторах, чтобы защититься от коронавируса.
Стильной черной маской запаслась Юлия Тимошенко. Моду на цветные маски в условиях пандемии ввели известные мировые бренды.
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В свою очередь Наталья Королевская пришла в парламент не только в маске, но и в перчатках. Превентивные методы защиты здорово мешали ей во время выступления в Раде.
Также в маске появилась нардеп ЕС Ирина Геращенко.
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От Тимошенко до Королевской: нардепы на заседании в масках и резиновых перчатках / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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