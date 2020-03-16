Как работает транспорт в Киеве во время карантина

На заседании Кабмина решили остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.

С 12.00 18 марта в Украине, и Киеве в частности, прекратит работу метрополитен до 3 апреля — дата окончания общенационального карантина.

Полностью прекращается междугороднее и межобластного сообщения на автобусах или с помощью железной дороги.

Авиакомпании прекращают все вылеты из страны, кроме рейсов, которые предназначены для эвакуации.

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Городской транспорт в Киеве будет курсировать в обычном режиме, однако при перевозке в салоне должно быть не более 10 пассажиров одновременно.

Речь идет о движении трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутного такси.

Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.