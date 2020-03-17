Почта – один из самых удобных способов доставки. Отправлять и получать посылки можно рядом с домом или работой, а при желании – курьер принесет на указанный адрес.

Однако иногда возникает вопрос – как отследить посылку с Новой почты.

Для того, чтобы спланировать время и точно знать, когда поступит посылка на нужное отделение Новой почты, достаточно отследить ее по номеру телефона и накладной.

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Как отследить посылку:

ШАГ 1. Узнаем номер накладной

ШАГ 2. Заходим на сайт почты

ШАГ 3. Слева в окошке Отследить вводим нужный номер накладной

ШАГ 4. Смотрим, где сейчас находится посылка

Ранее Факты ICTV писали, что Новая почта выделит 25 млн для борьбы с Covid-19.