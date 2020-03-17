Почта – один из самых удобных способов доставки. Отправлять и получать посылки можно рядом с домом или работой, а при желании – курьер принесет на указанный адрес.
Однако иногда возникает вопрос – как отследить посылку с Новой почты.
Для того, чтобы спланировать время и точно знать, когда поступит посылка на нужное отделение Новой почты, достаточно отследить ее по номеру телефона и накладной.
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Как отследить посылку:
ШАГ 1. Узнаем номер накладной
ШАГ 2. Заходим на сайт почты
ШАГ 3. Слева в окошке Отследить вводим нужный номер накладной
ШАГ 4. Смотрим, где сейчас находится посылка
Ранее Факты ICTV писали, что Новая почта выделит 25 млн для борьбы с Covid-19.
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