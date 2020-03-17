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Факты / Украина

Если будет много больных коронавирусом, коек в реанимации может не хватить — Ляшко

Если будет массовое поступление больных коронавирусом, 12 тыс. коек в инфекционных больницах может не хватить, заявил на внеочередном заседании Верховной Рады заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— В нашей стране есть около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекционных боксов — 2,5 тыс. В то же время мы понимаем, если будет массовое поступление больных коронаирус, этих коек будет недостаточно, — рассказал он.

Поэтому, по его словам, надо перепрофилировать другие медучреждения.

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— Мы проанализировали, сколько коек есть в отделениях интенсивной терапии вне инфекционных больниц. И статистика свидетельствует о том, что мы сможем оказать квалифицированную помощь.

Есть около 3,5 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких именно в отделениях интенсивной терапии. В то же время этого количества может не хватить, оборудование может быть устаревшим. Поэтому принимаются меры и выделяются дополнительные средства, — отметил Ляшко.

Напомним, депутаты Верховной Рады 17 марта приняли закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции. За законопроект проголосовали 344 парламентария.

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