Из Польши эвакуируют почти 2 тыс. украинцев

Почти две тысячи украинцев не могут вернуться из Польши самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы.

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Также рассматривается возможность эвакуации украинцев поездом. Это же касается и граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

— Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля – поезд Укрзализныци, — отметил Дещица.

Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и Министерством инфраструктуры этой страны.

Домой вернулись почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств.

Ранее Факты ICTV писали, что до 3 апреля ограничивается въезд и выезд из АР Крым и Севастополя.