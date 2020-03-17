PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Из Польши эвакуируют почти 2 тыс. украинцев

Почти две тысячи украинцев не могут вернуться из Польши самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы.

Читайте: В Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации

Также рассматривается возможность эвакуации украинцев поездом. Это же касается и граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

— Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля – поезд Укрзализныци, — отметил Дещица.

Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и Министерством инфраструктуры этой страны.

Домой вернулись почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств.

Ранее Факты ICTV писали, что до 3 апреля ограничивается въезд и выезд из АР Крым и Севастополя.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка