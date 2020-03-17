Распространение коронавируса Covid-19 в последние недели стремительно набирает обороты. Хотя в Украине ситуация намного лучше, чем в других странах Европы, власти не расслабляются.

Так, во время заседания Верховной Рады 17 марта народные депутаты проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

В то же время люди уже начали усиленно готовиться к пребыванию дома. Нужно помнить, что нельзя паниковать.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о том, почему не стоит поддаваться панике, как уберечь себя от коронавируса и хватает ли действий властей.

— Почему не стоит паниковать во время карантина?

— Если у вас есть потребность или склонность паниковать, лучше направить эту энергию в конструктивное русло. Позаботьтесь о том, чтобы максимально обезопасить свой дом и рабочее место.

Проведите профилактические беседы с родными, друзьями и соседями. Запаситесь в первую очередь не гречкой и солью, а санитайзерами и антисептиками.

Ограничительные меры вводятся для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Впрочем, если ваш ребенок не будет ходить в школу или в садик, но продолжит ездить в общественном транспорте к бабушке и дедушке, репетитору или на прогулку — это не будет эффективно.

Общий карантин не спасет вас, если вы сами не решите быть внимательными и действовать взвешенно.

— Можно ли отличить коронавирус от гриппа и других респираторных болезней?

— Симптомы гриппа и Covid-19 очень похожи. Полностью отличить заболевания друг от друга можно только в результате тестирования.

— ВОЗ уже опровергла мифы об алкоголе, антибиотиках, горячей воде и тому подобное. Какие действительно полезные методы профилактики?

— Сохранять спокойствие, помогать друг другу и распространять здравый смысл — это основные советы.

Если говорить о конкретных действиях, то это тщательное и частое мытье рук с мылом — не менее 30 секунд. Чтобы не ошибиться в расчетах, можно дважды петь песню о Путине. Не надо касаться глаз, носа и рта грязными руками. Избегайте больших скоплений людей и контакта с теми, кто уже имеет симптомы простуды.

Распечатайте плакат с основной информацией о коронавирусе и повесьте у себя в подъезде, офисе или спортзале. Макеты таких постеров есть на сайте Минздрава, ЦОЗ или американского CDC.

— Уже подтверждено, что в зоне риска пожилые люди. Какая ситуация в отношении детей и беременных женщин?

— Сейчас данных для фундаментальных выводов мало, и особых рекомендаций для беременных, рожениц и младенцев нет. Те данные, что есть сейчас, свидетельствуют, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусу.

То есть они болеют не чаще, чем остальные люди. Однако грипп и предыдущая коронавирусная инфекция SARS-CoV представляли для беременных женщин большую угрозу, чем для других людей. Поэтому и в случае этой пандемии беременных по определению относят к группе риска.

Беременным женщинам следует избегать скоплений людей, тщательно мыть руки, иметь с собой полотенце, а не пользоваться воздушными сушилками в общественных уборных, держать при себе спиртосодержащий антисептик и обрабатывать им руки, если нет возможности их помыть, не касаться лица, рассчитываться карточкой, а не наличными деньгами.

Больше ходить пешком, меньше пользоваться транспортом. В целом лучше как можно больше оставаться дома.

Что известно об угрозе для беременных, рожениц и младенцев? Ежедневно данные дополняются, но из имеющейся информации видно, что все живы матери и их дети живы, а патологий нет. В отличие от гриппа, который точно представляет угрозу для плода.

Среди обследованных в Китае 147 женщин, больных Covid-19, 8% имели тяжелые симптомы и одна роженица заболела критично, нуждалась в искусственной вентиляции легких и родила путем внепланового кесарева сечения.

Большинство женщин имели умеренные симптомы болезни. У женщин, которые болели Covid-19, чаще возникали преждевременные роды. Такой вывод сделали на основе весьма ограниченных данных. Все женщины сейчас здоровы, и их дети тоже.

— У большинства людей коронавирус протекает без осложнений. Как действовать — стоит теперь обращаться в больницу при минимальных симптомах заболевания?

— Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других, оставайтесь дома и избегайте тесного контакта с другими людьми. Прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки с мылом. Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Будьте на связи со своим семейным врачом. Если вы недавно вернулись из Китая или Италии или другой страны, где зафиксированы случаи заболевания Covid-19, сообщите об этом своему врачу.

— Коронавирус уже в Украине. Правильно ли сейчас действует наша власть, какие еще меры нужно ввести, чтобы не допустить распространение вируса?

Сегодня действия украинского правительства выглядят скорее как импровизация, а не как продуманный и четкий план действий. Накануне заседания Комитета здоровья нации появилась информация о том, что на него смогут попасть только народные депутаты и их помощники якобы из-за ограничительных мер. Однако в этот день в Украине все еще садились самолеты из Италии.

Граждане до сих пор практически не информированы о том, куда и как обращаться с подозрением на коронавирус. Есть ли у нас тест-системы, где и в каком количестве. Неделями нам рассказывали о готовности украинской системы здравоохранения. Пересчитывали, сколько у нас есть койко-мест и медиков, инфекционных боксов и аппаратов ИВЛ.

Но на самом деле эти цифры ничего не говорят о настоящей способности системы к вызовам, которые могут возникнуть. Смотреть правде глаза — первый шаг к эффективному решению проблемы.

Некачественная коммуникация или вообще ее отсутствие является катализатором паники и недоразумения. Мы увидели это на примере эвакуации людей из Китая в санаторий в Новых Санжарах. Информационный вакуум является прекрасным основанием для распространения фейков и лжи о коронавирусе, а также для деятельности мошенников, которые наживаются на страхе людей.

«Ведущие ученые» вместе с «ведущими фармацевтическими производителями» и «ведущими политиками» уже на полную занимаются распространением ложной информации о средствах профилактики коронавируса. Напоминаю, что препаратов для профилактики коронавируса пока не существует.

Каждый из нас должен быть ответственным гражданином и заботиться о себе и безопасности окружающих. Особенно это касается пожилых людей. Проинформируйте близких о способах распространения вируса.

Предупредите, что вакцины от коронавируса пока не существует, и разные «фуфломицины» и гомеопатия не являются действенными средствами профилактики. Посоветуйте также избегать больших скоплений людей: в том числе общественного транспорта и церкви. Если заболели — оставайтесь дома.

От каждого из нас зависит, в каких масштабах будет распространяться коронавирус в Украине. Каждый может сделать все для того, чтобы минимизировать риски.

Общалась Лилия Ященко