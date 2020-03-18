Помощь из-за коронавируса: когда пенсионерам доплатят 1 тыс. грн.

Украинцам с пенсией меньше 5 тыс. грн доплатят 1 тыс. грн с 1 апреля.

При этом индексация пенсий будет проведена 1 мая 2020 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий, — сказал он.

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Как известно, Министерство социальной политики обещает, что пенсии и соцвыплаты во время карантина будут выплачивать вовремя.