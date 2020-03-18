Фейки о коронавирусе распространяются быстрее, чем сам вирус — Зеленский
Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки на счет него.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
— Подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине — ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам Минздраву, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины.