Фейки о коронавирусе распространяются быстрее, чем сам вирус — Зеленский

Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки на счет него.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— Подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине — ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам Минздраву, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины.

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К слову, Факты ICTV разобрались, какие фейки о коронавирусе ходят в СМИ, как на этом зарабатывают и где искать проверенные новости о заболевании.