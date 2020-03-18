Карантин в Кривом Роге: горсовет собрался на экстренную сессию

18 марта в Кривом Роге на экстренной сессии горсовета приняли решение выделить дополнительные 50 млн грн на медицинскую аппаратуру и защитные костюмы.

Перед заседанием каждому участнику городского собрания измерили температуру специальным тепловизором.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По словам начальника горздрава Константина Мурашко, на эти деньги планируют закупить 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 35 кислородных концентраторов, 5 000 быстрых тестов, 300 многоразовых костюмов, 10 000 одноразовых, а также дезинфицирующие средства и маски.

В случае коронавируса в Кривом Роге пациентов готовы принять в инфекционной больнице №1, где в рабочем состоянии находятся 96 аппаратов ИВЛ.

К слову, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.