PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Карантин в Кривом Роге: горсовет собрался на экстренную сессию

18 марта в Кривом Роге на экстренной сессии горсовета приняли решение выделить дополнительные 50 млн грн на медицинскую аппаратуру и защитные костюмы.

Перед заседанием каждому участнику городского собрания измерили температуру специальным тепловизором.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По словам начальника горздрава Константина Мурашко, на эти деньги планируют закупить 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 35 кислородных концентраторов, 5 000 быстрых тестов, 300 многоразовых костюмов, 10 000 одноразовых, а также дезинфицирующие средства и маски.

В случае коронавируса в Кривом Роге пациентов готовы принять в инфекционной больнице №1, где в рабочем состоянии находятся 96 аппаратов ИВЛ.

К слову, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка