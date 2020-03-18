В сети активно распространяют информацию о том, что детям нельзя выходить на улицу из-за коронавируса.

Якобы родителей за прогулки с детьми по улицам Киева будут штрафовать.

В Министерстве внутренних дел эти слухи назвали откровенным фейком. Никаких запретов нет.

Известный доктор Евгений Комаровский советует выходить на улицу с детьми, так как им нужен свежий воздух.

— Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов и обострения аллергии, что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой, — говорит Комаровский.

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Комаровский назвал пять условий, которые необходимо соблюдать:

во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под наблюдением взрослых, которые придерживаются дистанции;

вы можете покинуть собственное жилье, не вступая в контакты с другими людьми и не »облизывая» по пути двери, поручни, кнопки;

вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой антисептик и знаете, как им пользоваться. Вы готовы, пройтись по лестнице пешком, избегая лифта;

вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но гораздо лучше, чем лавочка у подъезда.

Напомним, 17 марта Верховная Рада проголосовала за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

Источник: Евгений Комаровский