Медицинскую помощь во время карантина получат все, кто в ней нуждается — Минздрав

Оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится.

Об этом сообщили в Минздраве.

— В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе во время родов или онкопациентам.

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Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности.

— Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развитие жизнеугрожающего состояния или может привести к развитию критическому состоянию, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.

Напомним, Минздрав Украины направил в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.