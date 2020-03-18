Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых исследований и эпидемических расследований.

Такие меры принимаются после обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

— Сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические меры в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик, — отметили в Минздраве.

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Сейчас народный депутат находится на самоизоляции.

Напомним, 18 марта стало известно, что Сергей Шахов болен коронавирусом. Накануне он отдыхал в Италии, после чего у него поднялась температура.