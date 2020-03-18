В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус.

Об этом сообщил городской глава Андрей Прокопенко.

— Полчаса назад в Нежинской городской больнице бригадой экстренной медицинской помощи доставлена ​​женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием.

По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии.

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Врачи осуществляют все меры согласно утвержденному алгоритму действий.

— Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на Covid-19.

Пациентку изолированно в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь.

Проведено оперативное совещание с участием руководства ОГА, Управления здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

Все службы области проводят соответствующие меры по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине официально зафиксировано 14 случаев коронавируса.