В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус.
Об этом сообщил городской глава Андрей Прокопенко.
— Полчаса назад в Нежинской городской больнице бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием.
По имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии.
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Врачи осуществляют все меры согласно утвержденному алгоритму действий.
— Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на Covid-19.
Пациентку изолированно в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь.
Проведено оперативное совещание с участием руководства ОГА, Управления здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.
Все службы области проводят соответствующие меры по противодействию распространения коронавируса.
Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине официально зафиксировано 14 случаев коронавируса.