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Факты / Украина / Общество

На Днепропетровщине пять человек проверяют на коронавирус

В Днепропетровской области пять человек проверяют на коронавирус.

Всего в Украине взяли на анализ 41 пробу биоматериала. У пациентов подозревают заражение коронавирусом.

Читайте: Где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах

Подозрения на коронавирус есть также в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей, а также из Киева.

К слову,  в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

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