На Ивано-Франковщине 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил на брифинге и. о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров.

— Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная, 56 лет. Приносим соболезнования родным и близким. Поставили диагноз — грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследование, был ли у больной коронавирус, в работе. Пока не подтверждено, что смерть наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев, — сказал Федоров.

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По его словам, женщина заболела еще 13 марта, а к врачам обратилась только 15 марта. От предложенной госпитализации отказалась.

16 марта у нее началась одышка и ее доставили скорой в инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, пока нет подтвержденных случаев заболевания на коронавирус в Ивано-Франковской области. В инфекционной больнице находятся 9 больных с подозрением на эту инфекцию.