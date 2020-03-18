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Факты / Украина / Общество

На Львовщине 24 человека госпитализировали с подозрением на Covid-19

Во Львове есть 24 человека, госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования.

Об этом проинформировала Галина Сличная, руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Из этих 24 человек 12 — это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы.

Напомним, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

Источник: Львовский городской совет

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