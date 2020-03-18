Нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом

Член депутатской группы Доверие Верховной Рады Украины Сергей Шахов заразился коронавирусом.

Эту информацию подтвердил сам нардеп. Накануне Шахов отдыхал в Италии, после чего у него поднялась температура. Медлаборатория, в которую обратился нардеп, по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус.

— …Позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус… Если я получу документ из государственной лаборатории, что все же я заболел, нет вопросов — буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом, — сказал Шахов.

Ранее о том, что среди нардепов есть заразившийся Covid-19, заявлял народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

— Вирус уже подтвержден у народного депутата, — сказал Александр Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, ссылаясь на оперативную справку Министерства здравоохранения.

В ходе обсуждения на заседании комитета прозвучала фамилия Шахова.

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В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что нардеп Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций.

— Народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, — говорится в сообщении пресс-службы.

В МОЗ также подтвердили, что среди 14 официально зафиксированных случаев Covid-19 в Украине есть народный депутат Украины.

— Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции, — говорится в сообщении МОЗ.

Напомним, первый украинский дипломат заразился коронавирусом за границей.