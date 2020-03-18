Член депутатской группы Доверие Сергей Шахов, у которого 18 марта 2020 года подтвердили коронавирус, находится дома и чувствует себя хорошо.

Нардепу стало плохо накануне, он вызвал врачей, которые взяли у него анализы.

— Началось все это три дня назад. Температура 38 градусов. Я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Я спросил, есть ли тесты на коронавирус. Врачи ответили, что нет. На следующий день я снова вызвал врачей, чтобы проверили легкие. У меня взяли кровь и мазок изо рта. И только сегодня позвонили из лаборатории и подтвердили коронавирус, — рассказал Сергей Шахов в своей сториз на странице в Facebook.

Читайте: Карта распространения коронавируса — статистика

Пока ждал результаты, нардеп лечился народной медициной.

— Сначала врачи дали простые рецепты — больше пить воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью. В этой ситуации я лечился, как лечили меня мама, бабушка — малина, лимон. И сегодня я чувствую себя нормально. Температура упала. Это не так страшно, как его рисуют. Надо убирать панику, — добавил Сергей Шахов.

Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом.

Фото: Сергей Шахов