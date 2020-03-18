ООС: оккупанты 10 раз открывали огонь по ВСУ, ранены два бойца

Боевики за последние сутки 10 раз обстрелял позиции ВСУ в зоне ООС. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток и четыре — в районе группировки Север.

— Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское — с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины, — говорится в сообщении.

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В рзультате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

С начала суток 18 марта российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции.

Напомним, на пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе усиливаются меры контроля, полного ограничения передвижения не будет.