Коронавирус в Украине: как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на этом

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За сутки, 17 марта, было зафиксировано еще семь новых случаев заражения, так что количество фактически увеличилась вдвое. И хотя в нашей стране ситуация спокойнее, чем в соседних государствах, расслабляться не стоит.

Но пока государство принимает превентивные меры — внедряет карантин, закрывает учебные заведения, торговые и развлекательные центры, ограничивает передвижение внутри и из страны, есть и те, кто только раздувает панику среди и без того напуганных граждан.

Факты ICTV рассказывают, в какие «страшилки» о коронавирусе не стоит верить, как на этом зарабатывают, как каждый из нас может бороться с дезинформацией и где искать проверенные новости о заболевании.

Мы призываем не сеять панику среди украинцев и не доверять сомнительным постам в соцсетях. Карантин — это необходимая мера для безопасности граждан, а коронавирус при правильном лечении можно преодолеть.

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Проверяйте информацию и сохраняйте спокойствие.

Шок, сенсация, китайские ученые сделали открытие…

Социальные сети уже давно стали основным источником информации для большинства украинцев, так что именно эти каналы — кладезь фейков и манипулятивных заголовков.

В погоне за тем, чтобы вы нажали на ссылку, ресурсы используют «шокирующие», «сенсационные», «ужасные» подводки. Часто эмоциональные заголовки и страшные фото не имеют ничего общего с новостью — они направлены лишь на то, чтобы читатель перешел дальше и автоматически подписался на канал.