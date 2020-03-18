Коронавирус в Украине: как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на этом

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За сутки, 17 марта, было зафиксировано еще семь новых случаев заражения, так что количество фактически увеличилась вдвое. И хотя в нашей стране ситуация спокойнее, чем в соседних государствах, расслабляться не стоит.
Но пока государство принимает превентивные меры — внедряет карантин, закрывает учебные заведения, торговые и развлекательные центры, ограничивает передвижение внутри и из страны, есть и те, кто только раздувает панику среди и без того напуганных граждан.
Факты ICTV рассказывают, в какие «страшилки» о коронавирусе не стоит верить, как на этом зарабатывают, как каждый из нас может бороться с дезинформацией и где искать проверенные новости о заболевании.
Мы призываем не сеять панику среди украинцев и не доверять сомнительным постам в соцсетях. Карантин — это необходимая мера для безопасности граждан, а коронавирус при правильном лечении можно преодолеть.
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Проверяйте информацию и сохраняйте спокойствие.
Шок, сенсация, китайские ученые сделали открытие…
Социальные сети уже давно стали основным источником информации для большинства украинцев, так что именно эти каналы — кладезь фейков и манипулятивных заголовков.
В погоне за тем, чтобы вы нажали на ссылку, ресурсы используют «шокирующие», «сенсационные», «ужасные» подводки. Часто эмоциональные заголовки и страшные фото не имеют ничего общего с новостью — они направлены лишь на то, чтобы читатель перешел дальше и автоматически подписался на канал.
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Шок и сенсация! Как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на коронавирусе / 4 фотографии
Мы пообщались с Telegram-каналами, которые размещают подобную манипулятивную рекламу. Некоторые решили оставить наши обращения без ответа.
Некоторые все же ответили. Но, к сожалению, даже после разговора канал Ху***я Украина, который насчитывает более 120 тыс. подписчиков, продолжил зарабатывать деньги и публиковать похожие материалы.
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Шок и сенсация! Как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на коронавирусе / 2 фотографии
Реклама стоит немало — группы с аудиторией в 45 тыс. подписчиков предлагают разместить пост за 4 тыс. грн, группа с аудиторией в 270 тыс. подписчиков продает свои услуги уже за 10 тыс. грн.
— Карантин — это самый сок. Сейчас подписчик в два раза быстрее идет, потому что коронавирус и всем нужна информация. Спрос на рекламу очень большой и прирост от нее тоже. Мы за пять дней 50 тыс. подписчиков (собрали, — Ред.), — рассказывает нам модератор одного из каналов, агитируя купить у него рекламу.
Призываем все медиа и небезразличных граждан бороться с подобной рекламой — оставляйте жалобы на те каналы, которые размещают рекламу, те, которые рекламируются, а также пишите их администрации. Уменьшайте градус напряжения среди населения.
Как оставить жалобу?
Единственный способ борьбы с подобной информацией — жалобы. Если большое количество людей будет оставлять жалобы на подобные каналы распространения новостей — руководство соцсетей обратит внимание и примет против них меры.
Если вы увидели такую эмоциональную рекламу в Telegram или Facebook — потратьте несколько секунд и оставьте жалобу.
Как это сделать в Telegram:
1. найдите на канал, который распространяет манипулятивную рекламу;
2. перейдите на вкладку информации о канале;
3. нажмите кнопку Пожаловаться (Report — в англоязычной версии);
4. выберите категорию, которая соответствует запросу;
5. нажмите Ок, и ваш запрос будет рассмотрен.
То же можно сделать и в мобильной версии приложения.
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Шок и сенсация! Как фейковые каналы сеют панику и зарабатывают на коронавирусе / 6 фотографий
Если вы хотите оставить жалобу на Facebook-страницу, это так же легко сделать:
1. перейдите на страницу группы и нажмите на кнопку с изображением трех точек, чтобы открылись дополнительные функции;
2. выберите функцию Получить поддержку или пожаловаться на страницу;
3. выберите необходимую категорию и нажмите Далее;
4. после того, как Facebook сообщит о получении отзыва, нажмите Готово.
Топ фейков в соцсетях
Коронавирус — самая популярная сегодня тема. Наиболее распространенную ложную информацию о заболевании, которую сейчас активно постят в Facebook, Viber, Telegram, приводим ниже.
Штрафы за детей на улице. В сообщении говорится, что родителей, чьи дети будут замечены на улице с 18 марта, якобы ждут штрафы в размере 1 700-5 100 грн или лишение свободы от 2 до 5 лет.
Фейк, скорее всего, касается принятого Верховной Радой закона об ужесточении наказания за нарушение карантина. Однако, во-первых, штраф составляет от 17 тыс. до 51 тыс. грн, а во-вторых, вряд ли вас накажут за то, что ребенок играет на улице.
Речь идет, прежде всего, о грубых нарушениях — например, если человек сбежит с места обсервации, куда государство его поместило, чтобы проверить на вирус, или же если вы владелец кафе и решили не закрывать заведение, несмотря на решение правительства.
Вертолеты, которые будут распылять в небе лекарства. Очередная откровенная ложь — якобы над украинскими городами ночью запустят вертолеты, которые будут распылять какие-то вещества для дезинфекции, а потому гражданам советуют закрывать окна. Опровергать эту информацию пришлось СБУ.
Препараты, которые лечат от коронавируса. Всеобщая паника — отличный способ заработать, считают мошенники. В сетях распространяется реклама о медикаментах, которые позволяют излечиться от Covid-19.
Подчеркиваем — лекарств от коронавируса еще не существует. Всем, кто заболел Covid-19, проводят симптоматическое лечение.
— Вакцины от коронавируса пока не существует, а всевозможные «фуфломицины» и гомеопатия не являются действенными средствами профилактики, — отмечает Уляна Супрун.
К слову, Факты ICTV расспросили экс-исполняющую обязанности министра здравоохранения о том, как защитить себя и близких от коронавируса.
Некоторые не реагирует на подобные вбросы информации, мгновенно понимая, что это фейк или манипуляция. Но есть и более доверчивые группы населения — это прежде всего люди старшего возраста.
Соцсети против фейков
Социальные сети уже отреагировали на распространение дезинформации. Так, например, Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube объявили, что будут совместно бороться против мошенничества и фейков относительно коронавируса на своих площадках.
Apple и Google удаляют приложения, которые в любой форме имеют упоминания о Covid-19.
В масштабах страны Минздрав и Facebook запустили сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Теперь в ленте новостей соцсети автоматически появятся сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.
Где читать проверенную информацию о коронавирусе
Факты ICTV призывают доверять только проверенной информации и не распространять сомнительные посты в соцсетях. Ставя лайки и делая репосты таких данных, мы становимся орудием распространения фейков.
Получать оперативные и достоверные новости о коронавирусе в соцсетях можно здесь:
- Правительственный Тelegram-канал Коронавирус_инфо
- Facebook-страница Министерства здравоохранения
- Facebook-страница Центра общественного здоровья Украины
- А также Тelegram-канал и Facebook-страница Фактов ICTV.
Так что потребляйте информацию сознательно, не ведитесь на эмоциональные заголовки, проверяйте новости и не паникуйте. Для этого Факты ICTV собрали все, что известно о коронавирусе, с советами ведущих экспертов страны в одном месте — какие симптомы Covid-19, как не заболеть и почему карантина не стоит бояться.
Лилия ЯщенкоPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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