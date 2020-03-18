Сколько украинцев лечатся от коронавируса за границей

Министерство иностранных дел Украины обнародовало статистику, в которой говорится о количестве украинцев с коронавирусом за границей.
12 граждан лечатся от недуга: в Германии — 5, в Италии — 2, в Польше -2, в Молдове — 1, в ОАЭ — 1, в Доминиканской Республике — 1.
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Кроме того, пятеро граждан Украины выздоровели: в Италии — 1 и в Японии — 4.
На карантине находится 744 человека: в Египте — 712 (в двух гостиницах), в Бразилии — 16, в Германии — 7, в Доминиканской Республике — 3, в ОАЭ — 3, в Молдове — 3.
По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.
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