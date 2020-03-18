Студентов нельзя принудительно выселять из общежитий во время карантина – Шмыгаль

В Украине нельзя принудительно выселять студентов из их университетских общежитий во время карантина.

Об этом во время заседание правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Я сейчас обращаюсь к ректорам тех учебных заведений, где введен карантин и попрошу с пониманием относиться к студентам, проживающих в общежитиях. Многим из этих студентов просто некуда ехать. Это студенты из оккупированных территорий, более того сейчас остановлено все междугороднее сообщение. Напротив, студенты должны оставаться в общежитиях и максимально самоизолироваться, — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Минобразования получит соответствующее поручение, чтобы провести работу с руководителями учебных заведений.