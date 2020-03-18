Ситуация с коронавирусом серьезная, при необходимости карантин усилят — Минздрав

Власть при необходимости готова ввести более жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине.
Об этом в своем обращении заявил министр здравоохранения Илья Емец.
По его словам, ограничение режима работы транспорта, закрытие кафе, баров и ресторанов — очень правильные шаги.
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— Еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких, — заявил Емец и призвал украинцев оставаться дома.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.
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