17 марта в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве обратился пенсионер, бывший работник Минобороны, с жалобами на состояние здоровья.

При обследовании мужчина сообщил, что контактировал с другом, дети которого недавно вернулись из-за границы.

Военному пенсионеру провели экспресс-тесты на коронавирус, один из которых дал положительный результат.

Окончательные результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

— Военные врачи немедленно сообщили эпидемиологам 10 регионального санитарно-эпидемиологического управления, которые, в свою очередь, передали эту информацию в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц, — сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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Сейчас больного изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра ГВКГ.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Ему предоставляется симптоматическое лечение. Медицинский персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, 18 марта стало известно, что народный депутат Сергей Шахов болен коронавирусом. Накануне он отдыхал в Италии, после чего у него поднялась температура.

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины