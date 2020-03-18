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Факты / Украина / Общество

В Киеве объявят чрезвычайную ситуацию — Аваков

В Киеве объявят режим чрезвычайной ситуации. Кабинет министров Украины ждет распоряжения столичной власти, после чего будет принято постановление правительства.

Сейчас соответствующего документа нет. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

К слову, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА.

По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19.

Напомним, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

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