В Киеве объявят режим чрезвычайной ситуации. Кабинет министров Украины ждет распоряжения столичной власти, после чего будет принято постановление правительства.
Сейчас соответствующего документа нет. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
К слову, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.
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Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА.
По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19.
Напомним, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.
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