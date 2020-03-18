В Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области.

Проанализировав эпидемическую ситуации на территории Киевской области, вызванной коронавирусом власти решили классифицировать ее, как Медико-биологическое чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации.

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Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОГА.

По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19.

Напомним, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

Источник: Киевская ОГА