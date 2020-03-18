Украинцам могут компенсировать часть коммуналки во время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг некоторым категориям населения.

Министерство социальной политики, Минфин и Министерство экономики должны рассмотреть такую ​​возможность и посчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть средств.

— Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома, — сказал Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 18 марта.

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Как сообщил глава правительства, не исключено, что компенсации могут получить все категории граждан.

Напомним, Кабмин планирует обратиться к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом.