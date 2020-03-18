PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украинцам могут компенсировать часть коммуналки во время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг некоторым категориям населения.

Министерство социальной политики, Минфин и Министерство экономики должны рассмотреть такую ​​возможность и посчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть средств.

— Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома, — сказал Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 18 марта.

Читайте: Правила карантина в Украине — все, что нужно знать

Как сообщил глава правительства, не исключено, что компенсации могут получить все категории граждан.

Напомним, Кабмин планирует обратиться к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка