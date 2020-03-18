PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине зафиксированы еще два случая коронавируса

В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом — в Киевской и Донецкой областях.

— По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев Covid- 19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2), — говорится в сообщении.

18 марта в больницы поступил 51 пациент и проверяется 103 контактных человека.

Читайте: В Киеве коронавирус подозревают у военного пенсионера

По данным региональных лабораторий за сегодня протестированы шесть образцов. Все они дали отрицательный результат.

В Минздраве добавили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленным контактным лицам.

Напомним, в Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. По имеющейся информации, речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Италии.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка