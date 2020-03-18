В Украине зафиксированы еще два случая коронавируса

В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом — в Киевской и Донецкой областях.

— По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев Covid- 19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2), — говорится в сообщении.

18 марта в больницы поступил 51 пациент и проверяется 103 контактных человека.

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По данным региональных лабораторий за сегодня протестированы шесть образцов. Все они дали отрицательный результат.

В Минздраве добавили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленным контактным лицам.

Напомним, в Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. По имеющейся информации, речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Италии.