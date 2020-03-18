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Факты / Украина

Вируса в Украине уже достаточно, но тесты на Covid-19 экономят — доктор Рослякова

Столичный врач-онколог Татьяна Рослякова заявила, что реанимационные отделения больниц Киева начали заполняться пациентами с пневмонией, но на коронавирус Covid-2019 их якобы никто не проверяет.

Она отмечает, что на коронавирус переболеют многие украинцы в легкой или средней форме, учитывая его быстрое распространение и простой способ передачи.

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Самый большой риск Covid-2019 составляет для людей пожилого возраста, ослабленных другими хроническими заболеваниями, а также для онкобольных на этапе химиотерапии.

— Вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже тем, кто находится с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц, – тест не делают. Говорят, нет эпидемиологического анамнеза (старушка не целовалась, мол, с итальянцем), – отметила Рослякова.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.

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