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Факты / Lifestyle / Космос

Владелец Firefly Aerospace Макс Поляков рассказал о рисках в космическом бизнесе

По мнению владельца аэрокосмической компании Firefly Aerospace Макса Полякова, на рынке частного космоса рисков гораздо больше, чем в любом другом бизнесе. Об этом Поляков рассказал американскому изданию OZY.

— Даже если подводная лодка или авианосец сломаются, их все равно можно затянуть обратно в порт и посмотреть, что пошло не так. Ракета же — это все или ничего. Вы узнаете, что совершили ошибку, как только она взорвется перед вашим лицом. Буквально, — заявил он.

В то же время Поляков считает исследования космоса крайне важными для всего человечества.

Макс Поляков - власник Firefly Aerospace

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— Мы видим Землю как ресурс, который необходимо сохранить для человечества. Это наш единственный шанс выжить. И спутники с практическим применением, что выведены на орбиту с помощью ракет-носителей Firefly, имеют решающее значение для этих усилий, — говорит Макс Поляков.

Firefly Aerospace — американская аэрокосмическая компания по разработке легких ракет-носителей для запуска небольших спутников и коммерческих грузов на земную орбиту. Штаб-квартира компании находится в Техасе. С Firefly сотрудничают NASA и военно-воздушные силы США.

Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace Макса Полякова сделала заказ заводу Южмаш на $15 млн.

К слову, американское издание SpaceNews признало компанию Firefly Aerospace украинца Макса Полякова прорывом года в космической отрасли.

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