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Факты / Украина / Общество

Как получить консультацию врача онлайн и по телефону бесплатно

В Украине для предотвращения распространения коронавируса клиники предоставляют возможность получить консультацию врача онлайн.

Ряд клиник предлагают посетить врача, не выходя из дома. Такие консультации могут проводится как с использованием видеосвязи, так и в телефонном режиме. После консультации врача на e-mail отправляется полноценное врачебное заключение, как того требует законодательство Украины.

Такая услуга предоставляется в рамках ограничительных мероприятий, направленных против распространения коронавируса.

Услуга особенно актуальная для пациентов, которые хотят получить:

  • консультацию по результатам анализов
  • повторный прием
  • консультацию по коррекции лечения.

На время карантина бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online предоставляет Киевстар.

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Независимо от местоположения пользователи могут онлайн проконсультироваться с врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-вызов.

Также есть возможность через приложение отправить врачу файлы (анализы для расшифровки, предыдущие назначения и т.д).

В то же время Перша приватна поліклініка призывает пациентов приходить на прием только в случае крайней необходимости и запускает бесплатные консультации.

Клиника Oxford Medikal предоставляет такую услугу за 490 грн, а INTO-SANA – за 250 грн.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.

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