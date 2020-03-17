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Факты / Украина

Еду ставят под дверь, она портится на жаре: как кормят украинских «пленников» в отелях Египта

Из-за закрытия воздушных границ тысячи украинских туристов застряли на курортах.

Еще хуже туристам, которых закрыли на карантин сразу в трех египетских отелях. Роскошным их отдых уже не назовешь: еду приносят холодную и не понятно, какой давности.

— Еду нам приносят в пакетах и ​​ставят под дверь. Еда портится на жаре, — рассказывают «пленники» 5-звездочного отеля.

— Принесли очередной обед на двоих — все ледяное. Просим, ​​чтобы дали нам горячее, соли, вилки — ничего не дают, — сетуют другие «отдыхающие».

Читайте: Эвакуация украинцев: SkyUp открыла продажу билетов из Чехии

Подробнее о том, как украинские туристы не могут вернуться домой с курортов из-за коронавируса — в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил украинцам, которые сейчас находятся за границей, как они смогут вернуться домой.

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