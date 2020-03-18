Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

18 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

— Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, — говорится в указе.

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Ранее Зеленский принял заявления Сопеля об отставке в связи с ситуацией, которая возникла на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая украинцев, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о безопасности, и ситуации в регионе в целом.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский пригрозил Кернесу криминалом в случае срыва карантина.