16 марта в Киеве в ожидании результатов на наличие коронавируса умерла 33-летняя женщина.

17 марта вечером стало известно, что ее образец дал положительный результат на Covid-19. Мать погибшей написала письмо с заявлением о том, что ее дочь можно было спасти.

— Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь, — утверждает мать Людмила Пацалюк.

Зато во время брифинга в Черновцах медицинский директор областной клинической больницы Ольга Снигуряк отметила, что пациентка поступила в тяжелом состоянии, поэтому коронавирус был более сопутствующим заболеванием.

— Действительно, мы имеем случай смерти молодой женщины. Причина смерти — судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено кровоизлияние в мозг. Это все произошло из-за того, что у погибшей была сложная форма патологии нервной системы. Кроме этого имели место тяжелые дисметаболические нарушения на фоне еще эндокринной патологии. И третье — это было поражение легких, но без легочной недостаточности. Параллельно с этим мы зафиксировали коронавирус, — отметила врач.

Специалист также пояснила, что женщину госпитализировали именно в их больницу том, что у нее был контакт с людьми, которые путешествовали за границу и было обнаружено повышение температуры.

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Медик констатирует, не коронавирус стал причиной смерти женщины.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти жительницы Черновцов, у которой был диагностирован коронавирус.

Напомним, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.