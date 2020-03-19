Бизнес просит беспроцентные кредиты из-за эпидемии коронавируса — петиция

Предоставление бизнесу беспроцентного кредита на шесть месяцев под обеспечение фонда заработной платы. Такая петиция по поддержке предпринимателей во время эпидемии коронавируса 17 марта зарегистрирована на сайте президента.

Документ за два дня собрал 5 212 подписей из 25 тыс. необходимых.

— Необходимо реализовать срочные меры по защите украинского бизнеса от последствий эпидемии коронавируса. В Украине наиболее уязвимым для бизнеса оказалось обеспечение фонда заработной платы. Предложение: предоставить государством бизнесу беспроцентный кредит на 6 месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников, — говорится в петиции.

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В то же время предлагается для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат средств в течение полугода, начислить процентную ставку.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на время карантина банкам запрещено начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из них — летальные.