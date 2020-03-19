До 500 тыс. украинцев могут потерять работу из-за коронавируса – Милованов

Из-за коронавируса и введения карантина потерять работу могут 170-500 тыс. украинцев.

Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, ссылаясь на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

— В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч людей потеряют работу, — сказал он.

Милованов добавил, что эти цифры показывают только официальную статистику и не учитывают того, что около 20% украинцев работают неофициально.

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Он подчеркнул, что именно эта категория наименее защищена от увольнений во время экономического кризиса. Особенно это касается украинцев, которые работают в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине почти 700 тыс. человек.

— Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято, как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек, — пояснил он.

Милованов подытожил, что цифра может расти, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Напомним, руководителям, которые будут незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф в 51 тыс. грн. Также их могут отправить на исправительные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел.