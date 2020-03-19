В Донецкую область дотавилы 980 тыс. медицинских масок из государственного резерва.

Их раздадут всем организациям, чья работа не прекращена и требует контакта с людьми, в частности медикам, полиции, пограничникам, социальным службам и учреждениям здравоохранения.

19 марта на Донетчине в Мариуполе зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Донецкой области.

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Медики оказывают ему помощь — всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением.

— Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщениям, — подчеркнул глава ОГА.

Павел Кириленко заверил, что местные власти пока полностью контролируют ситуацию с распространением коронаврусу в регионе и работают над обеспечением всего необходимого оборудования для лечения больных.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом, два из которых летальные.