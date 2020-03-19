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Факты / Украина

Второй случай коронавируса зафиксирован в Киевской области

В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области.

Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в области выявили 5 случаев подозрения на заболевание. Из них двух человек госпитализировали в Белой Церкви, двух — в Киево-Святошинском районе, одного — в Броварах (не подтвердился).

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

— Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу, — говорится в сообщении КГГА.

Как известно, по состоянию на 19 марта в Украине заболели 16 граждан, двое из них умерли. Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.

Источник: КГГА

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