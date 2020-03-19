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Факты / Украина / Общество

Эвакуация украинцев: список рейсов для возвращения из-за границы на 19 марта

19 марта в Украину прилетит ряд специальных рейсов для возвращения украинцев, которые не успели вернуться из-за границы.

Так, рейсы ожидаются из следующих городов:

  • Шарм-эль-Шейх;
  • Амстердам;
  • Брюссель;
  • Тель-Авив;
  • Дубай;
  • Веце;
  • Франкфурт;
  • Будапешт;
  • Дублин;
  • Вена;
  • Хургада;
  • Ля Романа.

Читайте: Расписание спецрейсов SkyUp для эвакуации: список городов и даты

Самолеты будут прибывать в аэропорты Киева (Борисполь), Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья.

Среди украинских авиаперевозчиков есть компании МАУ, SkyUp и Azur Air Ukraine.

Полный обновленный список международных авиарейсов, которыми украинцы возвращаются сегодня, можно посмотреть здесь.

Ранее Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за рубежом, как вернуться в Украину.

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