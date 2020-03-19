19 марта в Украину прилетит ряд специальных рейсов для возвращения украинцев, которые не успели вернуться из-за границы.
Так, рейсы ожидаются из следующих городов:
- Шарм-эль-Шейх;
- Амстердам;
- Брюссель;
- Тель-Авив;
- Дубай;
- Веце;
- Франкфурт;
- Будапешт;
- Дублин;
- Вена;
- Хургада;
- Ля Романа.
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Самолеты будут прибывать в аэропорты Киева (Борисполь), Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья.
Среди украинских авиаперевозчиков есть компании МАУ, SkyUp и Azur Air Ukraine.
Полный обновленный список международных авиарейсов, которыми украинцы возвращаются сегодня, можно посмотреть здесь.
Ранее Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за рубежом, как вернуться в Украину.
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