19 марта в Украину прилетит ряд специальных рейсов для возвращения украинцев, которые не успели вернуться из-за границы.

Так, рейсы ожидаются из следующих городов:

Шарм-эль-Шейх;

Амстердам;

Брюссель;

Тель-Авив;

Дубай;

Веце;

Франкфурт;

Будапешт;

Дублин;

Вена;

Хургада;

Ля Романа.

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Самолеты будут прибывать в аэропорты Киева (Борисполь), Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья.

Среди украинских авиаперевозчиков есть компании МАУ, SkyUp и Azur Air Ukraine.

Полный обновленный список международных авиарейсов, которыми украинцы возвращаются сегодня, можно посмотреть здесь.

Ранее Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за рубежом, как вернуться в Украину.