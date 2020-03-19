Для лечения коронавируса эффективным оказалось лекарство, которое ранее также использовали для борьбы с Эболой – Фавипиравир.

Препарат разработала дочерняя компания Fujifilm. В клинических испытаниях в Ухане и Шэньчжэне приняли участие 340 пациентов. Выяснилось, что больные, которые принимали Фавипиравир, смогли побороть коронавирус за 4 дня, в то время как другие больные вылечивались за 11 дней.

Также рентген показал улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которые принимали Фавипиравир, по сравнению с 62%, у которых лечили коронавирус другими препаратами.

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Факты ICTV узнали, есть ли Фавипиравир в Украине и какая его цена в мире.

В аптеке 911 рассказали, что товар отсутствует у поставщиков и ближайшая дата поставки неизвестна, аналогов Фавипиравира также нет. Ранее в аптеке лекарства также не было. Купить на сайтах других аптек Фавипиравир невозможно.

Также в Государственном реестре лекарственных средств Украины препарат не зарегистрирован.

В США Фавипиравир разрешен и продают его в разных объемах. Например, 10 мг будет стоить $65, а за 100 мг нужно заплатить $135.

Ранее Факты ICTV писали, что исследователи официально рекомендовали Фавипиравир медикам для лечения коронавирусной инфекции.