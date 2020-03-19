Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу

В конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel 5*, принадлежащем украинскому бизнесмену и меценату Александру Ярославскому, 18 марта прошло плановое заседание регионального антикризисного штаба Харьковской области, который был создан 17 марта.

На встречу собрались бизнесмены и лидеры других сфер общественной жизни Харьковщины, которые обсудили вопрос сбора дополнительных (внебюджетных) средств для противодействия эпидемии коронавируса — материально-технической поддержки медицинских учреждений, помощи пенсионерам.

На совещании присутствовали более 60 ключевых бизнес-лидеров и уважаемых людей Харьковщины. Участники встречи рассмотрели оценочную потребность города и области в ресурсах в разрезе статей затрат.

– На поддержку Харьковщины я даю от семьи Ярославских $13 млн. Это на $10 млн тест-систем, которые едут из Китая, и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те $2 млн, о которых я говорил в этот понедельник на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс $1 млн, которые я изначально предназначал для Харьковщины. И я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка – пока мы не сотрем коронавирус в порошок, – сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос на эти цели.

Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс — $560 тыс. Руководители промышленных предприятий сообщили о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Личные взносы по 100 тыс. грн сделали ректор Харьковского университета имени Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства – Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны завтра определиться со степенью своего финансового участия в защите региона от коронавируса.

Ранее городская власть и облсовет, а также вузы и студенты уже публично заявили о поддержке работы штаба во главе с Ярославским, и призвали координировать с ним свои действия.

– Призываем депутатов местных советов, общественные организации, активистов волонтерского движения, представителей бизнеса, всех неравнодушных граждан поддерживать связь с региональным антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин Харьковской области Александр Ярославский, – сделал заявление глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

– Это не одноразовый, это объединительный штаб. Сейчас мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть, – сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

В то же время председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не появился на сегодняшней встрече в антикризисном штабе, а прислал заместителя.

Мэр Харькова так оценил этот факт:

– Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал и пригласил людей.

А Александр Ярославский поблагодарил «уважаемых харьковчан, которые откликнулись на наше предложение, пришли и оторвут от своих семей средства, чтобы помочь Харькову».

И также подчеркнул:

– Нас осталось двое с Геннадием Адольфовичем. Я просто поражен такому губернатору – договаривались сегодня на 13.00, а он время не нашел. Считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все усилия, буду просить всех, чтоб у нас был достойный партнер в регионе.

Что касается лидеров других сфер общественной жизни, то в официальном обращении председателя совета ректоров харьковских вузов, профессора Виля Бакирова и президента Харьковского университетского консорциума, профессора Людмилы Беловой отмечается:

– На Харьковщине создан антикризисный штаб, который возглавил Александр Ярославский. Просим связаться со штабом и предложить возможную помощь волонтерами, средствами дезинфекции, другими необходимыми материалами, транспортными средствами и т.д.

После этого студенты Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова записали специальное видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе антикризисного штаба для оказания волонтерской помощи тем, кому она может понадобиться в период эпидемии.

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Напомним, что в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на общую сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн человек, из них тесты на 200 тыс. человек будут направлены на Харьковщину.

Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе президента 16 марта. Он осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии короновируса.