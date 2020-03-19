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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Интерпайп призывает бизнес отказаться от «налоговых каникул» в пользу борьбы с коронавирусом

Принимая во внимание нагрузку на региональные бюджеты в связи с борьбой с коронавирусом, компания Интерпайп приняла решение перенаправить средства, которые будут образованы в результате «налоговых каникул» согласно принятому закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в городе Днепр и Днепропетровской области.

Компания Интерпайп приглашает и другие бизнесы присоединиться к такой инициативе.

35 млн грн будут выделены дополнительно к запланированным средствам на цели по борьбе с коронавирусом.

Ранее было уже выделено $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус.

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Также благотворительные фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

— Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом.

Мы продолжим помогать и по другим направлениям, оказывать необходимую организационную и финансовую поддержу властям региона, — рассказывает генеральный директор Интерпайп Фади Храйбе.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3220 О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины, согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взымается оплата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.

Фото: Pixabay

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