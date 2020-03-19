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Факты / Украина

Кризис из-за коронавируса заставит украинцев возвращаться домой — Кулеба

Вторая волна возвращения граждан Украины начнется из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Есть люди, которые сейчас еще имеют работу в определенных странах, но из-за экономической рецессии в мире, которая уже началась, они ее вскоре с большой вероятностью потеряют. И тогда у нас будет вторая волна тех, кто захочет возвращаться. Это люди, которые потеряют работу и решат вернуться домой, дождаться лучших времен, — уточнил дипломат.

Он привел пример Объединенных Арабских Эмиратов, где ситуация пока относительно стабильная, и где работают 15 тыс. украинских граждан.

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По его словам, правительство ОАЭ принимает очень решительные меры для защиты от коронавируса, однако, если там начнут закрываться компании, люди начнут возвращаться домой.

— Я уже не говорю о соседних с нами странах, где традиционно существует большая трудовая диаспора, — добавил Кулеба.

По состоянию на 19 марта, по данным МИД, 15 776 украинцев уже вернулись домой, 861 человек находится на карантине за рубежом.

В Украине подтвержден 21 случай Covid-19, три из них — летальные.

Источник: Радио Свобода

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