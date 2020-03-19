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Факты / Украина / Общество

Курс валют в обменниках: евро обвалился, а доллар подорожал

После обеда 19 марта курс гривны к доллару в обменниках установился на уровне 27,80 грн.

На наличном рынке курс доллара составляет 27,47 — 28,57 грн. Евро покупают по 29,49 грн, продают по 30,87.

На «черном» рынке:

  • доллар по 27,98 — 28,13 грн;
  • евро — 29,41 — 30,12 грн.

Курс валют в обмінниках: євро обвалився, а долар подорожчав

Читайте: Доллар подорожал на 20 копеек: курс валют на 19 марта

Средний курс в обменниках Украины:

  • доллар — 27,82 — 28,26 грн;
  • евро — 29,66 — 30,26 грн.

Как писали Факты ICTV, в Одессе зафиксировали очереди к обменным пунктам валюты. Люди «оккупировали» обменники, на книжном рынке города.

Источник: Finance.ua

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