Курс валют в обменниках: евро обвалился, а доллар подорожал

После обеда 19 марта курс гривны к доллару в обменниках установился на уровне 27,80 грн.
На наличном рынке курс доллара составляет 27,47 — 28,57 грн. Евро покупают по 29,49 грн, продают по 30,87.
На «черном» рынке:
- доллар по 27,98 — 28,13 грн;
- евро — 29,41 — 30,12 грн.
Читайте: Доллар подорожал на 20 копеек: курс валют на 19 марта
Средний курс в обменниках Украины:
- доллар — 27,82 — 28,26 грн;
- евро — 29,66 — 30,26 грн.
Как писали Факты ICTV, в Одессе зафиксировали очереди к обменным пунктам валюты. Люди «оккупировали» обменники, на книжном рынке города.
Источник: Finance.ua
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