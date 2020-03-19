В Днепропетровской области 19 марта зафиксировали два первых случая заболевания на коронавирус.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что пациенты недавно вернулись из-за границы.

— Есть два подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Мы сделаем все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции регионом, — заявил Бондаренко.

Читайте: Результаты теста скрыли. Что известно о третьем больном коронавирусом в Киеве

Сейчас медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Так, в Украине уже подтвердили 21 случай заражения Covid-19, два из которых — летальные. В мире — более 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Почти 85 тыс. человек уже выздоровели.

Ранее Факты ICTV писали, что 19 марта мэр Житомира подтвердил первый случай коронавируса в городе. До этого в Радомышле летняя женщина умерла от Covid-19.

Источник: Днепропетровская ОГА