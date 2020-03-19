На Закарпатье от коронавируса улицы окропили святой водой

В селе Поляна Свалявского района Закарпатья священник окропил улицы святой водой, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Видео борьбы с пандемией сняла одна из местных жительниц.
На записи видно, как священник ездит по селе на бортовом УАЗике и окропляет землю на ул. Санаторная-Духновича.
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Какой именно церкви священник неизвестно. В горном селе действует две религиозных общины — Украинской православной церкви Московского патриархата и Православной церкви Украины.
Ранее, Православная церковь Украины рекомендовала своим прихожанам отказаться от богослужений в храмах или приходить в количестве не более 10 человек.
Источник: Mukachevo.net
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