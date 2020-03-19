Елена и Виктор Пинчук дополнительно выделили $2 млн на борьбу с коронавирусом

Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, в том числе ее акционеры Елена и Виктор Пинчук, заявляют об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом.

Соответсвующее решение было принято после встречи президента Украины Владимиром Зеленским с бизнесом 16 марта 2020 года.

Интерпайп и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.

Компании Интерпайп и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

Читайте: Дарница и Zagoriy Foundation передадут аппараты вентиляции легких киевской больнице

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочередных потребностей региона.

— Пандемия — беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть — принимать меры по защите граждан. Граждане — вести себя ответственно. Медиа — информировать и предупреждать. Врачи — лечить. Бизнес — быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом, — сказали Елена и Виктор Пинчук.

Генеральный директор Интерпайп Фади Храйбе отметил, что Днепропетровская область — ключевой регион, где находятся 5 предприятий компании, на которых работает около 11 тыс. человек.

— Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах. Работая в тесной связке с местными властями, а также представителями всего бизнеса Днепра и области, мы сможем эффективнее противостоять эпидемии, — подчеркнул Фади Храйбе.

Как сообщалось ранее, Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также городе Киеве.