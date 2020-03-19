Пандемия коронавируса: какая ситуация с эвакуацией в Украине и мире

18 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская авиакомпания SkyUp открыла нерегулярные рейсы для эвакуации украинцев из стран Европейского союза.

Многие государства продолжают эвакуацию из стран, где зафиксированы наибольшие вспышки нового типа коронавируса, таким образом заботясь о безопасности своих граждан.

Однако сейчас ситуация гораздо сложнее, ведь каждый день в мире регистрируют тысячи новых случаев заболевания. Потому и эвакуация становится все более рискованным делом.

Факты ICTV рассказывают, как проводят эвакуацию в Украине и мире, и в каких условиях оказались некоторые украинцы.

Сколько было эвакуаций украинцев

С начала года Украина провела две большие эвакуации своих граждан. Первый рейс забрал украинцев из китайского Уханя, который долгое время оставался эпицентром распространения коронавируса.

Самолет с 45-ю украинцами, а также гражданами других государств (всего 72 человека), приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

После осмотра врачей, всех эвакуированных перевезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области, где они в течение 14 дней находились на обсервации.

После окончания обсервации ни у одного из граждан не обнаружили признаков заболевания новым типом коронавируса.

Вторую большую эвакуацию провели из Италии после того, как в стране резко начало расти количество заболеваний Covid-19.

Самолет вывез из страны украинцев, которые застряли на итальянско-словенской границе, а также других людей, изъявивших желание покинуть Италию.

Все пассажиры прошли медосмотр. На борт авиалайнера допустили только тех людей, у которых не было симптомов коронавируса.

Эвакуированные граждане обязались пройти 14-дневную самоизоляцию, которая продолжается по сей день.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 февраля выполнили 57 авиарейсов, которыми в Украину возвращали граждан, оказавшихся в эпицентре распространения заболевания.

По словам главы государства, продолжается работа по обеспечению эвакуации украинцев из других стран мира.

Какие страны еще эвакуировали граждан

После того, как вспышка коронавируса начал приобретать действительно угрожающих масштабов, государства начали принимать решения об эвакуации своих граждан из эпицентров заболевания. До конца февраля-начала марта это были преимущественно Китай, Таиланд и Япония.

Сейчас же государства также проводят масштабные эвакуации из Италии и Ирана, где наблюдается широкое распространение коронавируса Covid-19.

На сегодня эвакуации своих граждан проводили:

Украина;

Вьетнам;

Австралия;

Новая Зеландия;

Соединенные Штаты Америки;

Япония;

Сингапур;

Южная Корея;

Великобритания;

Франция;

Китай;

Германия;

Шри-Ланка;

Индия;

Турция;

Иордан;

Мьянма;

Монголия;

Бангладеш;

Марокко;

Индонезия;

Алжир;

Саудовская Аравия;

Италия;

Франция;

Тайвань;

Россия;

Малайзия;

Иран;

Таиланд;

Канада;

Бразилия;

Бруней;

Филиппины;

Непал;

Гонконг;

Колумбия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Макао;

Южная Африка.

Достоверно известно, что платной среди крупных рейсов была только первая эвакуация граждан Австралии из Китая. Тогда правительство страны настаивало на том, чтобы все эвакуированные заплатили около $1 тыс.

Эвакуация других стран почти не отличается от того, что мы увидели в Украине.

Китайский блоггер Лиу Вейлонг даже снял процесс эвакуации из Ирана и рассказал некоторые подробности. Большинство людей путешествовали в масках, однако были и такие, кто отказывался надевать их.

Всем пассажирам измеряли температуру с помощью специальных приборов, чтобы не пустить на борт самолета тех, у кого может быть коронавирус Covid-19.

На авиалайнере находились медики, работавшие в защитных костюмах, чтобы не подхватить инфекцию. Также на борту замеряли температуру обычными термометрами.

По прибытии по месту эвакуации всех пассажиров снова обследовали, выдавали новые средства защиты и тому подобное. Кроме того, им необходимо было пройти 14-дневную обсервацию в одной из определенных локаций.

Все государства работают по такой же или похожей процедуре эвакуации, которую показал Вейлонг, и которую использовала Украина.

Однако вместе с распространением заболевания риск завоза в страну человека с новым типом коронавируса становится все больше. И подобные случаи происходили достаточно часто.

Так, 17 февраля в США подтвердили 14 случаев заболевания Covid-19 среди людей, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. А во время первой эвакуации в Сингапур симптомы заболевания обнаружили у двух пассажиров прямо во время перелета.

Случаи заболеваний также зафиксировали во время эвакуации в Германию и Австралию.

Это вовсе не означает, что страны не должны эвакуировать своих граждан. Однако необходимо придерживаться всех правил безопасности и обсервации или самоизоляции.

Работа по эвакуации украинцев



Украина продолжает делать все для возвращения своих граждан, застрявших в других странах.

Лишь на 19 марта авиакомпании назначили 45 нерегулярных рейсов для возвращения граждан из других государств. Полеты осуществляют авиакомпании МАУ, Fly Dubai, Джоник, Rayanair, SkyUp, Азур Эйр Украина, Роза Ветров.

19 марта эвакуация проходила из:

Шарм Эль Шейха (Египет);

Хургады (Египет);

Амстердама (Нидерланды);

Брюсселя (Бельгия);

Тель-Авива (Израиль);

Дубая (ОАЭ);

Веце (Германия);

Будапешта (Венгрия);

Дублина (Ирландия);

Вены (Австрия);

Ла Романы (Доминиканская республика).

Также Укрзализныця запустила четыре поезда в Польшу, с помощью которых смогут вернуться украинцы. Билеты на них можно приобрести только онлайн.

В пресс-службе Укрзализныци Фактам ICTV сообщили, что про всю информацию о возможных дополнительных поездах для эвакуации будут предоставлять на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Большая проблема указанных рейсов заключается в том, что они платные, а некоторые граждане оказались действительно в трудном положении и не имеют денег для того, чтобы вернуться.

Украинка Юлия рассказала Фактам ICTV, что их группа оказалась «в ловушке» в городе Рейкьявике, который в Исландии.

Они должны были вылететь в Ригу 18 марта, а оттуда 19 марта сесть на рейс в Киев. Украинцы попытались вернуться домой самостоятельно, но не смогли этого сделать из-за закрытия границ многими европейскими странами.

По словам Юлии, компании SkyUp и МАУ, которые сейчас осуществляют нерегулярные рейсы, не летают в Исландию. Из-за этого им пришлось связаться с посольством Украины в Финляндии и Исландии через систему Друг, где их проблемой сейчас занимаются.

Собеседнице Фактов ICTV было известно как минимум про 90 человек, которые хотят вернуться в Украину, и которым сейчас приходится жить в одной из самых дорогих стран мира за свой счет. Стоит заметить, что украинцам пока не возместили деньги за билеты на рейсы, по которым так и не удалось вылететь.

Последний раз посольство Украины сообщало о возможности совместной эвакуации самолетом польского авиаперевозчика Lot, однако за это нужно было бы заплатить около €800 за человека. Поэтому сейчас ищут другие варианты эвакуации.

Речь не идет о бесплатной эвакуации, хотя сами украинцы, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не понимают почему ее не организуют. Они не могут обсудить эту идею с посольством, поскольку в системе Друг только односторонняя связь.

Посольство предложило пострадавшим телефон общественной активистки, которая может обеспечить временным жильем, однако даже оно не бесплатное.

И таких историй может быть очень много. Хотя президент Владимир Зеленский уверяет, что сейчас ведется работа для того, чтобы вернуть всех украинцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Надеемся, что его слова вскоре сбудутся, и все граждане Украины, которые попали в ловушку из-за закрытия границ, смогут попасть домой. И для этого им не понадобится платить €800.

Владислав Бомбела

Видео: South China Morning Post